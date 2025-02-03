Bekaî: Netanyahu'nun Washington ziyaretini yakından takip edeceğiz

İsmail Bekaî medya mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında "Bu aziz insanlar, İran halkının azim ve savunmasının örnekleridir ve düşmanlarımızın suçları karşısında gösterdikleri büyüklük ve sabrı takdir ediyorum. Geçtiğimiz hafta diplomasi alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Dışişleri Bakanı Afganistan ve Katar'a ziyarette bulundu, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı da Avrasya Zirvesi'ne katıldı." açıklamasında bulundu.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'dan Lübnan'a para transfer edildiğine dair söylentilere ilişkin İRNA muhabirinin sorusuna, bunun uydurma bir haber olduğunu ve Siyonist rejimin İran hakkında sahte bir ortamı yaratma ve Lübnan'ın yeniden inşasını engelleme yönündeki kötü niyetli bir girişimi olduğunu söyledi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye yaptığı ziyarete ilişkin "Bu seyahat iki taraf arasında uzun zamandır devam ediyor ve tartışılıyor, biz de kendi meselelerimize, konularımıza odaklanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu ziyaretlerin bölgesel gelişmelere ve Filistin'deki gelişmelere yansımalarını veya etkilerini de dikkatle izleyeceğiz." ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suriye Geçiş Hükümeti Başkanı Ahmed Şara'nın bölge turunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkedeki yeni rejime ilişkin tutumu hakkında "Dr. Irakçi Suriye halkı tarafından desteklenen herhangi bir hükümet veya rejimin bizim tarafımızdan da desteklendiğini açıkça ifade etti. Suriye'de güvenliğin sağlanması ve durumun istikrara kavuşturulması için tüm tarafların destek vermesinin gerekliliğini vurguluyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu geçiş döneminin Suriye'de tüm kesimleri, farklı sektörleri temsil eden kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına vesile olmasını umuyoruz. Biz görüşlerimizi dile getirmek için her türlü fırsatı değerlendiriyoruz. Bunlardan biri de iyi ilişkilerimiz olan ve Suriye konusunda aktif olan ülkelerle ilişkilerimizdir." ifadesine dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycanlı yetkililerin İranlı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında "Bu ikili ziyaret, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri'nin Bakü'ye yaptığı son ziyaretin ardından gerçekleşti. Bu ziyarette olumlu görüşmeler yapıldı ve iki ülke yetkilileri, ilişkileri güçlendirme ve bazı medya alanındaki yanlış anlaşılmaları görüştü. Bu gidiş gelişlerin, ortak kaygılarla ilgili olarak daha iyi ve karşılıklı anlayış için ve iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için iyi bir başlangıç olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler hakkında "Kafkasya bölgesinin ve tüm komşularının güvenliği İran için çok önemlidir ve bu Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni de içerir. Her iki ülkeyle de iyi ilişkilerimiz var ve diplomatik gidiş gelişler gündemde ve bunlar son günlerde daha da arttı. Daha önce de ilan ettik ve yine vurguluyoruz ki, bu iki ülke arasındaki görüşmelerin ilerletilmesine yardımcı olmak da dahil olmak üzere Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için her türlü yardıma hazırız." diye kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin yeni başkanının BRICS'e yönelik tehditleri hakkında "BRICS, üye ülkelerin ekonomik alanda koordinasyon ve işbirliği ihtiyacı hissetmesi üzerine kuruldu ve uluslararası düzeyde çok taraflılığın tesisi ve sürdürülmesine yardımcı olma gerekliliğine bakarak faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Hem yeni dönem başkanı hem de önceki başkan, bu konudaki tutumlarını açıkladılar ve önemli olan şu ki, üye ülkeler her ekonomik grubun ekonomik ve devletlerarası toplulukta yer almaktan hissettikleri karşılıklı çıkarlara göre davranışlarını ayarlarlar. BRICS üyesi ülkeler arasındaki ekonomik alışverişlerde kullanılan para birimlerinin kullanımı veya çeşitlendirilmesi konusu her zaman gündemde olan konulardan biri olmuştur. Dolar konusuna gelince, belki de hiçbir ülke, bu para birimini diğer ülkelere yaptırım ve ekonomik baskı uygulama aracı olarak kullandığı için ABD kadar doların konumuna zarar vermemiştir." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptırımların kaldırılması için müzakere konusundaki başka bir soruya, diyalog ve müzakere konusunun çok ve aşırı derecede konuşulduğuna işaret ederek "Şartlar uygun olduğunda ve diyalog ve müzakere yoluyla İran İslam Cumhuriyeti'nin ve İran milletinin çıkarlarını sağlayıp garanti edebileceğimize dair güven duyduğumuzda, bu konuda kesinlikle harekete geçeceğiz.

Müzakere, tek taraflı olarak hakkında konuşulan veya uğruna yalvarılan bir konu değildir. Konumlarımız açık ve nettir ve çeşitli yetkililer tarafından da belirtilmiştir ve gelecekteki yolumuzu bu konumlara göre seçeceğiz." ifadesini kullandı.