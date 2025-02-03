Arif: Çoğu ülkeyle milli çıkarlar ve öncelikler doğrultusunda ilişkimiz var

Muhammed Rıza Arif bugün sabah düzenlenen ilk "Afrika Merkezi Komitesi" toplantısında, İslam Devrimi düşüncesinde Afrika ile ilişkilerin önemine vurgu yaparak "14. hükümetin, yani İslam Devrimi Lideri ve İslami sistemin görüşüne göre, İran’ın medeniyet havzasında yer alan ülkelerle ve Afrika kıtasındaki ülkelerle ilişkileri değer açısından büyük önem taşıyor. Devrimimizin temel şiarı, değerlere ve kültüre dayanmak ve sınırlarla kendimizi kısıtlamamaktı. Bu, İmam Humeyni’nin stratejisi ve yaklaşımıydı ve biz de aynı yolda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, "Milli çıkarlarımız ve karşı taraf ülkelerin çıkarları doğrultusunda, önceliklere göre dünya ülkelerinin çoğuyla ilişki kurmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Arif, dış politika önceliklerini "Öncelikle İslam ülkeleri, komşu ve bölge ülkeleri, bölgesel işbirliği mekanizmaları ve Afrika kıtası" şeklinde sıraladı ve bu doğrultuda aktif diplomasi yürütüleceğini belirtti.