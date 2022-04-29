İran halkı tam motive olarak Kudüs'ü destekleme sahasına indi

Dünya Kudüs Günü münasebetiyle konuşan Ayetullah Hamanei, İran halkının bugünkü gösterilerdeki geniş çaplı katılımına değinerek, ''Halk tam motive şeklinde sahaya indi ve siz halkın Kudüs'ü savunmak için siyasi ve halk sahasında olması, gerçek bir savunmadır'' diye belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Kudüs ile Müslümanların ilk kıblesi olaran Mescid-i Aksa'yı var güçleri ile destekleyenler, sizin bu hareketinizle güç ve kuvevt kazanacak ve direnişlerini artıracak.

Kudüs ve Filistin meselesi ile ilgili defalarca kendi halkımıza hitaben konuşma yaptım ve bugün Filistin halkına ve başta Arap dünyası olmak üzere tüm İslam dünyasına yönelik konuşmak istiyorum.

Cenin hareketi, İsraillileri çıldırtmıştır

Cenin hareketi, İsrail rejimini delirtmiş durumda. Oysa 20 yıl önce işgalci rejim, Naharya'da birkaç İsraillinin öldürülmesi dolayısıyla Cenin meselesini tamamen kapatmak üzere Cenin kampında 200 kişiyi katletti.

Filistinlilerin tam hazırlığı sayesinde mücahit kurumların operasyon için önleri açıktır. Anketler 1948 ve 1967 toprakları ile dışarıdaki kamplarda bulunan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 70'inin Filistin liderlerine İsrail rejimine saldırmaları için çağrıda bulunduğunu gösteriyor. Bu önemli bir mesele, çünkü Filistinlilerin İsrail rejimi ile mücadeleye tam hazır olduklarını ve mücahit örgütlerin istedikleri zaman operasyon yapmaları için önlerinin açık olduğunu gözler önüne sermektedir.

Filistin'in dört bir yanı birlik ve direniş cihadına sahne

Filistin halkının 1948 topraklarının kuzey ve güney bölgelerindeki cihat hareketleri ve Ürdün ile Doğu Kudüs'te büyük gösteriler düzenlemesi ile Filistinli gençlerin Mescid--i Aksa'yı savunması ve Gazze'deki askeri tatbikat, tüm Filistin yurdunun direniş sahnesine dönüştüğünü kanıtlamaktadır. Şu an bütün Filistin halkı cihadın devam etmesi konusunda hemfikir.

İsrail ile yapılan tüm anlaşmalar iptal

Son yıllarda Filistinde yaşnananlar, düşman İsrail rejimi ile yapılan bütün anlaşmaların geçersiz olduğu anlamını taşıyor, zira Filistin hakkındaki herhangi bir anlaşma, bu toprakların sahibi Filistinlilerin yokluğunda yok hükmündedir. Bu, Oslo anlaşması, Arapların öne sürdüğü iki devletli çözüm, Yüzyılın Anlaşması veya rezilce yapılan son ilişkileri normalleştirme gibi tüm anlaşmaların iptali demektir.

İsrail rejimi son günlerini yaşıyor, cinayetlerine devam ediyor ve silahla mazlumların üstüne gidiyor. Kadın, çocuk, yaşlı genç demeden herkesi öldürüyor. Avrupa ve Amerika'da insan haklarından devm vuran yalancılar Ukrayna meselesinde yaygara kopardı ancak Filistin'le ilgili sessizliğe kapılmış ve mazlumu savunmadığı gibi kan içen kurda yardımcıı bile oluyorlar.

Irkçı ve düşman güçlere güvenilmez ve güvenilmemelidir

Bu büyük bir derstir. İslam dünyası meselelerinde ve özellikle Filistin konusunda bu ırkçı ve düşman güçlere güvenilmemek gerekir. Sadece Kur'an ve islam öğretilerinden elde edilen Direniş gücü ile başta Filistin olmak üzere İslam dünyasının sorunlarını çözmek mümkün.

Batı Asya'da direnişin oluşması, bölgenin en bereketli olgularından biridir. Direniş, Lübnan'ın işgal edilmiş kısımlarını İsrail'in kirliğinden temizledi, Irak'ı Amerik'nın boğazından çıkardı, Irak'ı IŞİD'in şerrinden korudu, Suriyeli savunmacılara Amerika'nın komploları karşısından yardım etti, uluslararası terörle savaştı ve Yemen halkına dayatılan savaşta yardımda bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti defalarca belirttiği ve pratikte de ısrar ettiği gibi Direiş Cephesi ve Filistin Direnişi'nin savunucusudur ve işgalci İsral rejimi ile haincesine ilişkileri normalleştirme hareketini kınamaktadır.

Bazı Arap ülkelerinin ihanet içeren hareketi sonuçsuz olacak

Bazı Arap ülkeleri, ABD'den Filistin meselesinde aceleci davranmasını istemiş. Onların amacı Amerika'nın bölgeden çekilmeden önce işgalci rejimin varlığının sağlamlaşması önündeki tüm engelleri kaldırmasıysa hem ihanet ederek Arap dünyasını rezil etmişler, hem de safça davranmışlar demektir.

Filistin şehitlerini rahmetle ve saygıyl anıyorum ve çelik irade ile direnen tüm Filistinli esir ve mahpuslara selam yolluyorum. Bu büyük sorumluluğun önemli kısmını üstlenen dirençli Filistinli grupları alkışlıyor ve İslam dünyası ve özellikle gençleri bu saygı sahasına davet ediyorum''.

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