30 Nis 2022 12:58
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Türkiye'nin Farklı Şehirlerinde Dünya Kudüs Günü Gösterileri Düzenlendi

Tahran, İRNA- Türkiye'nin farklı şehirlerinde Dünya Kudüs Günü münasebetiyle Filistin Direnişine destek gösterileri düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde "Kahrolsun İsrail", "kahrolsun ABD" sloganları yükseldi. Türkiye vatandaşları işgalci Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesini kınadı.

Tahran, İRNA- Türkiye'nin farklı şehirlerinde Dünya Kudüs Günü münasebetiyle Filistin Direnişine destek gösterileri düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde "Kahrolsun İsrail", "kahrolsun ABD" sloganları yükseldi.
Türkiye vatandaşları işgalci Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesini kınadı. 

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