İran çitası Heliya'nın Miyandeşt barınağındaki görüntüleri + video

Rıza Şekariyan, Pazar günü İRNA'ya yaptığı açıklamada, Miyandeşt Cacerm Doğa Koruma Alanı'ndaki korucuların dün gece devriye sırasında bölgedeki kameraları incelediklerini ve Miyandeşt'in merkezine yerleştirilen bir kamerada değerli bir İran yaban kedisi görüntüsünün kaydedildiğini söyledi.

Şekariyan, kaydedilen görüntünün kalitesinin iyi olduğunu belirterek, çevre uzmanları ve uzmanlar tarafından yapılan incelemenin sonucunun, "Heliya" adındaki çitanın Miyandeşt Doğa Koruma Alanı'na girdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kuzey Horasan Çevre Koruma Müdürü, Miyandeşt bölgesinin yaşam koşullarının uygun olduğunu ve 1 Aralık'tan itibaren koyun güdümü için izin verilen dönemde, bu zamana kadar bölgede hiçbir koyun ve çoban köpeğinin bulunmadığını sözlerine ekledi.