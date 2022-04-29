Dışişleri Bakanı: Direniş Cephesi bugün bölgede en iyi durumda

Dünya Kudüs Günü gösterileri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Emir Abdullahiyan, ''İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınıyoruz. Bu mesele ile ilgili son 3 haftada yoğun diplomatik adımlar attık. İslam İşbirliği Konferansı Genel Sekreteri ile bazı İslam ülkeleri dışişleri bakanlarına aciş toplantı çağrısında bulunduk. Bu toplantı haftaya Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreteryası'nda İslam ülkeleri büüykelçileri düzeyinde düzenlenecek'' diye belirtti.

3 aya yakındır Suudi Arabistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki İran temsilcilerinin yer aldığına değinen Emir Abdullahiyan, ''İran İslam Cumhuriyeti bu toplantıda aktif olarak yer alacak ve bu toplantıyı dışişleri bakanlar düzeyinde gerçekleştirmeyi umuyoruz'' diye konuştu.

Emir Abdullahiyan, ''Direniş Cephesi bugün bölge, Lübnan ve Filistin'de en iyi durumda, İsrail rejimi ise en zayıf konumdadır' diye ekledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Filistin'in geleceğini mücahit gençlerin belirleyeceğini belirterek, ''Allah'ın vaadına göre Kudüs'ün özgürleşmesini kesin olarak görüyoruz ve bu gösterilerde tanık olduğumuz bu muazzam hareket, İslam ümmetinin dayanışma simgesi olarak İsrail rejiminin yok olması ile sonuçlanacak'' dedi.

Tahran'da düzenlenen Dünya Kudüs Günü gösterileri sırasında gazetecilere açıklama yapan Reisi, ''Bu gösterilerde gençlerin geniş katılımının mesajı, Direniş Cephesi ile Filistinli gençlerin sahada kontrolü ele geçirdikleri ve Filistin halkının uzun vadeli direnişinin kaderini belirlemekte oldukları mesajıdır'' diye açıkladı.

Filistin topraklarının geleceğinin bu genç mücahitlerin eliyle şekilleneceğini kaydeden Reisi, '''Allah'ın vaadına göre Kudüs'ün özgürleşmesini kesin olarak görüyoruz ve bu gösterilerde tanık olduğumuz bu muazzam hareket, İslam ümmetinin dayanışma simgesi olarak İsrail rejiminin yok olması ile sonuçlanacak'' diye ekledi.

7 Ağustos 1979 günü sahte İsrail rejimine tarihi tahrif etme fırsatı vermeme yolunun başlangıcıydı. Bugün İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni, Ramazan ayının son Cuma gününü Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'e atfen Dünya Kudüs Günü olarak adlandırarak İran halkı ile dünya özgürlükçülerinin işgalci İsraillilerin Filistin halkına yaptıkları zulmü unutmamasını sağladı.

Bugünkü gösteriler Tahran ve diğer kentlerde sabah 10:00'da başladı ancak birçok kişi sabahın ilk saatlerinden gösterilere katılmak için toplanmıştı.

Ayrıca dün akşamdan birçok sivil toplum kuruluşu, gösteri rotalarında çeşili kültürel etkinlikler düzenlemek için ilgili noktalarda yer aldı.

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