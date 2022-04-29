Mescid-i Aksa'daki Cuma namazına 160 bin Filistinli katıldı

İsrail rejiminin tüm engellemelerine karşın yüzbinlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya vararak burada Ramazan ayının son Cuma namazını kılmayı başardı.

Kudüs İslami Evkaf Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, ibadet edenlerin İsrail rejimi askerlerince bastırılması ve mermi ve ses bombalarının sabah Namaza kılınırken kullanılıp patlatılmasına rağmen Mecid-i Aksa yüzbinlerce Filistinli ile doldu taştı.

Namazanın kılınmasını müteakip Filistinliler, işgalcilerin tecavüzlerini ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları ve Kudüs'ü Yahudileştirme planlarını kınayan sloganlar atarak tekbir eşliğinde Filistin bayrağını dalgalandırdı.

7 Ağustos 1979 günü sahte İsrail rejimine tarihi tahrif etme fırsatı vermeme yolunun başlangıcıydı. Bugün İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni, Ramazan ayının son Cuma gününü Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'e atfen Dünya Kudüs Günü olarak adlandırarak İran halkı ile dünya özgürlükçülerinin işgalci İsraillilerin Filistin halkına yaptıkları zulmü unutmamasını sağladı.

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