Hamas Sözcüsü: İlişkileri normalleştirme projesi, işgalcilere güvenlik sağlamaz

İRNA muhabirine konuşan el-Kanu, işgal edilmiş topraklardaki son gelişmeler ve Direniş Cephesi'nin işgalci İsrail rejimine karşı mücadelesindeki güç ve olanaklarına değindi.

Dünya Kudüs Günü'nün önemine işaret eden el-Kanu, ''Her yıl Dünya Kudüs Günü'nde Kudüs'ü Arap ve İslam ümmetinin pusulası, simgesi ve hak taraftarlarının aydınlık kaynağı olarak gördüğümüzün altını çiziyoruz ve tüm dünya özgürlükçüleri, Filistin halkının topraklarını özgürleştirmesi için çabasını artırması gerekiyor'' diye belirtti.

İsrail'in yenilmezlik efsanesinin kırıldığına işaret eden Hamas yetkilisi, ''el-Kassam taburları Direnişin ön cehpesidir ve İsrail rejiminin envanterinin karşısından var gücüyle direnebilir. Gazze'de Direniş, Filistin halkına karşı kuurlan her türlü komployu bşa çıkaracak gücü elinde bulunduruyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Bazı bölge ülkelerinin İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirdiğine dikkati çeken el-Kanu, ''İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmek kim tarafından olursa olsun affedilemez suçtur ve bu rejimi aklamayı ve cinayetlerini örtbas etmeyi hedefliyor. İlişkileri normalleştirme projesi, işgalcilere Filistin topraklarında güvenlik sağlamadığı gibi bu rejimi bölgenin asli unsurlarından biri haline getirmez'' diye vurguladı..

El-kanu, ''Bu rejimlerinn İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirmesi, bölge ülkelerinin isteği ile çelişmekte ve bu eylem, Arap ve İslam halklarının Filistin ülküsüne verdiği desteği azaltmaz. Bu ülkeler ilişkileri ile İsrail rejimine meşruiyet kazandıramaz ve onu bölgenin bir parçasına dönüştüremez'' diye ekledi.

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