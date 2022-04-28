Dünya Kudüs Günü, Kudüs'ün özgürlüğü ve sahte İsrail rejiminin imhasının müjdecisidir

Tahran İmam Humeyni Musallası'dan düzenlenen Kur'an Hadimlerini Onurlandırma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, ''Kur'an hidayet kitabımz olarak Allah tarafından tanımak ve marifet için herkese sunulmuştur. İslam devleti, İslami toplum ve İslamş uygarlık, Kur'an'ın hidayeti sayesinde inşa edilebilir'' diye belirtti.

Kudüs Günü'nü İmam Humeyni'nin değerli yadigarı olarak nitelendiren Reisi, Direniş güçlerinin Kur'an maarifinden etkilendiğine dikkat çekerek, ''Filistinli mücahitler bugün sahada kontrolü ellerinde bulunduruyorsa bunun sebebi Kur'an öğretileridir, yoksa skeri mekanizma ile olanaklar öbür tarafta zaten mevcuttur'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti:

''Bugün bir Filistinli, Yemenli, Lübnan ve Afgan gence cihat motivasyonunu nerden buldun diye sorduğumuzda, Kur'an öğretilerini ümit ve motivasyonunun kaynağı olarak gösteriyor.

Beyaz Saray Sözcüsü resmen İran halkına yönelik uyguladıkları maksimum baskı politikasında rezilce yenilgiye uğradıklarını itiraf etti. Bu da Kur'an öğretileri kapsamında direnişin sonucudur''.

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