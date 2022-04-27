Hamas’ın Yüksek Yetkililerinden Oluşan Heyet Tahran’da

Filistin İntifadasını Destekleme Uluslararası Konferansı Daimi Ofisinin yayınladığı bilgiye göre Hamas’ın siyasi ofisi üyesi ve İslami ilişkiler ofisi Başkanı Dr. Halil el-Hiye’nin Başkanlığında yüksek bir heyet bugün Çarşamba günü Tahran’a geldi.



Hamas’ın diğer liderlerinden Usame Hamdan ve aynı zamanda Hamas’ın İran temsilcisi Dr. Halit Kadumi de bu yüksek heyete eşlik ediyor.



Söz konusu heyetin Dünya Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenecek büyük yürüyüşe katılması ve Halil el-Hiye’nin konuşma yapması planlanıyor.



Hamas heyetinin İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmelerinin olacağı da bilgiler arasında yer alıyor.





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