Kalibaf: Direniş Cephesi İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme bedelini yükseltmelidir

Hamas üst düzey yetkilisi Halil Elhaya ile görüşen Kalibaf, ''Filistin ve Kudüs konusu İslami İran'da çok köklü bir meseledir. İslam Devrimi öncesinden bile büüyklerimiz Filistin davasını desteklemiş ve örneğin İmam Humeyni, Filistin'i İslam dünyasının en önemli meselesi olarak gördüğü için Ramazan ayının son Cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etti'' diye konuştu.

İran'ın Filistin ve Kudüs'ü desteklemeyi önceliği olarak gördüğüne dikkati çeken kalibaf, ''Son aylarda Direniş cephesinin Tel Aviv'de düzenlediği saldırılar İsrail rejimi panikletti ve bu, Allah'ın yardımı demektir'' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail rejimi ile emperyalizmin bu rejimin bazı bölge ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmek üzere attığı adımlara değinen Kalibaf, ''İslam ümmeti, Direniş grupları ve İslam dünyası, İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme maliyetini yükseltmelidir'' diye belirtti.

Elhaya: İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'da kurmak istediği komplonun önüne geçtik

Hamas üst düzey yetkilisi Halil Elhaya da bu görüşmede yaptığı açıklamada, ''Allah'a hamd olsun düşmanın tüm çabalarına rağmen Filistin halkının Batı Şeria ve 1948 topraklarındaki ayaklanması ve uyanması ile İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'daki komplosunun gerçekleşmesini önledik'' dedi.

Elhaya, ''Mescid-i Aksa'yı asıl sakinlerinden çıkartarak İsrail işgalcilerini oraya yerleştirmek istiyorlar ancak hayalleri suya düştü. Halkın ve Direniş grupları ile Türbeleri savunanların katkısıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Direniş simgesi olarak kalmasına çalışıyoruz'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish