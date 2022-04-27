İran’da 5000 Muhabir ve fotoğrafçı Dünya Kudüs Günü Yürüyüşünü Takip Edecek

Hüccetü’l islam Muhammed Hüseyin Musapur Çarşamba günü Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Korona virüsünün yayılmasından dolayı Dünya Kudüs Günü’nde yürüyüşlere iki yıllık ara verildiğini hatırlatarak bu sene yürüyüş düzenlenmesi için gerekli koordinasyonları sağlayacağını söyledi. Tahran şehri ile birlikte korona virüsünün durumuna göre 900 farklı şehirde hijyen kurallarına uyarak şehirlerin büyük camilerinde ve ana meydanlarında yürüyüş düzenleneceğini belirtildi.



Hüccetü’l İslam Muhammed Hüseyin Musapur Dünya Kudüs Günü’nde 90’dan fazla ülkede Müslümanların ve diğer dinlerin özgür insanlarının katılımıyla Kudüs ve mazlum Filistin’i desteklemek üzere yürüyüşler ve törenler düzenleneceğini söyledi.



Musapur Gazze’de bulunan spor salonunda Gazze halkının katılımıyla büyük bir konferans düzenleneceğinin haberini duyurdu. Bu konferansta Hizbullah’ın Genel Sekreteri Seyyid Hassan Nasrallah, Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ve diğer liderler görüntülü video şeklinde konuşmalar yapacak. Perşembe günü Şerif Kudüs Kongresine öğrenciler, genç din adamları ve bütün halk katılacak.



Hüccetü’l İslam Musapur; camilerdeki toplantıların yanında Dünya Kudüs Günü hakkında farklı web seminerlerinde ve televizyon kanallarında konuşmalar ve toplantılar yapılacağını söyledi. Musapur 30 siyasi ve kültürel ismin Kudüs Günü’nde Cuma namazı hutbelerinden önce konuşma ve tahliller yapması üzere farklı bölgelere gönderileceğinden ve toplantılarda ABD ve Siyonist İsrail’in sembollerinin ateşe verileceğinden bahsetti.

Musapur "Kudüs Günü’nde yürüyüş güzergahları boyunca 30’dan fazla kültürel sergi kurulacak ve televizyonda farklı siyasi-kültürel programlar yayınlanacak." ifadelerine yer verdi.



Filistin ve Kudüs ile ilgili farklı webinerler, Dünya Kudüs Günü’nden 14 Mayıs tarihine kadar sanal olarak sosyal medyalarda yayınlanacak ve bu programlarda yerli ve yabancı uzmanlar konuşacak.



Yapılacak yürüyüş güzergahları boyunca sanat atölyeleri, anlamlı fotoğraf ve konsept sergileri, saha performansları ve çocuklara özel programlar yapılacak. Aynı zamanda 40 tabur İmam Hüseyin (as) ve İmam Ali (as) ve Fatehan taburlarından Dünya Kudüs Günü’nde yürüyüş yapacak. Onlar Siyonistleri kötüleyerek mazlum Filistinliler ve Kudüs ile dostluk ilanı yapacaklar.



Hüccetü’l İslam Musapur, Kudüs Gününde programlarda oruçlulara bazı hizmetler verileceğini belirterek bu özel günde otobüs ve metro toplu taşıma araçların ücretsiz çalışacağını söyledi.



Yürüyüş yapan insanlar bu sene de Siyonist İsrail tarafından kaçırılan dört İranlı diplomatın fotoğraflarını ellerinde tutarak kırk yılı aşkın esareti anacaklar.



Musapur bu sene de her zaman olduğu üzere programlarda “ABD’ye ölüm”, “İsrail’e ölüm”, “Suudi rejimine ölüm” ve Filistin ve Kudüs’e kurtuluş sloganlarının söyleneceğinden bahsetti.



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