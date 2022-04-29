Bahreyn'de Dünya Kudüs Günü gösterileri

Bahreyn'in Vifak Cemiyeti'nin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre halk, Bahyren Şiilerinin lideri Ayetullah İsa Kasım'ın daveti üzerine sabah saatlerinden Dünya Kudüs Günü'nü ağırlama ve geçici İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyi kınamak amacıyla sokaklara döküldü.
Bahyren'ın başkenti Manama'nın batısındaki Ebusabi bölgesinde toplanan halk, Filistin'i desteklediklerini belirterek, İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmeye ve ihanete hayır dedi.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
yorumunuz