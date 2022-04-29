29 Nis 2022 13:18
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Bahreyn'de Dünya Kudüs Günü gösterileri

Bahreyn'de Dünya Kudüs Günü gösterileri

Tahran, İRNA- Bahreyn Müslümanları sabah namazının ardından Filistin ülküsünü destekleme adına Dünya Kudüs Günü gösterilerine katıldı.

Bahreyn'in Vifak Cemiyeti'nin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre halk, Bahyren Şiilerinin lideri Ayetullah İsa Kasım'ın daveti üzerine sabah saatlerinden Dünya Kudüs Günü'nü ağırlama ve geçici İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyi kınamak amacıyla sokaklara döküldü.

Bahyren'ın başkenti Manama'nın batısındaki Ebusabi bölgesinde toplanan halk, Filistin'i desteklediklerini belirterek, İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirmeye ve ihanete hayır dedi.

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