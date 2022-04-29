Dünya Kudüs Günü gösterileri başladı

7 Ağustos 1979 günü sahte İsrail rejimine tarihi tahrif etme fırsatı vermeme yolunun başlangıcıydı. Bugün İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni, Ramazan ayının son Cuma gününü Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'e atfen Dünya Kudüs Günü olarak adlandırarak İran halkı ile dünya özgürlükçülerinin işgalci İsraillilerin Filistin halkına yaptıkları zulmü unutmamasını sağladı.

Bugünkü gösteriler Tahran ve diğer kentlerde sabah 10:00'da başladı ancak birçok kişi sabahın ilk saatlerinden gösterilere katılmak için toplanmıştı.

Ayrıca dün akşamdan birçok sivil toplum kuruluşu, gösteri rotalarında çeşili kültürel etkinlikler düzenlemek için ilgili noktalarda yer aldı.

Hayberkıran ve İmad füzeleri görücüye çıktı

Dünya Kudüs Günü gösterilerinde İran'ın yeni savunma ürünleri de görücüye çıktı. Dünyanın en uzun menzilli taksiksel balistik füzesi olan ve İran'ın 1450 kilometre menzilli en son balistik füzesi sayılan Hayberkıran füzesi ile Devrim Muhafızları Ordusu Uzay ve Hava Kuvvetleri'nce üretilen İmad füzesi bu törenlerde görücüye çıktı.

Öte ynadan Yemenli şehitlerin General Kasım Süleymani'nin görüntüleri ve Hayberkıran füzesi ile yan yana yer alması, İran ve Direniş Cephesi düşmanlarına önemli mesajlar veriyor.

Tahran sokaklarında Kudüs'ün izleri

Bu yılki Kudüs gösterilerinde Filistin halkının 3. İntifadası için bir stant kurulmuş ve İsrail'de düzenlenen Filistinlilerin son operasyonlarına atıfta bulunularak 3. İntifada'nın başladığı belirtilmektedir.

Öte yandn Suudi Arabistan rejiminin Yemen'de işlediği cinayetleri simgeleyen bir pankart da Tahran'ın kalbindeki Veliasr Kavşağı'nda asılmıştır.

İmam Ali Taburuna bağlı Besiç Güçleri de Kolej Kavşağı'nda boy göstermektedir. Sporcular da Tahran meydanlarına gelerek Filistin ülküsüne verdikleri desteği tazeledi.

Sivil ve ve askeri yetkililerin katılımı

Sivil ve askeri üst düzey yetkililer de gösterilerin başladığı ilk anlardan etkinliklere katılarak İsraillilere yönelik nefretlerini ve Filistin ve Kudüs'e dönük desteklerini haykırdı.

Tahran Büyükşehir Emniyet Müdürü General Hüseyin Rahimi, General Kasım Süleymani'nin kızı ve Tahran Kent Konseyi üyesi Nergiz Süleymani ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emirhüseyin Kadızade Haşimi, gösterilere katılan yetkililerdendir.

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