Dünya Kudüs Günü gösterilerine üst düzey yetkililerin katılımı

Tahran, İRNA- Tahran'daki Dünya Kudüs Günü gösterilerine üst düzey askeri ve sivil yetkililer geniş katlım gösterdi. Fotoğrafçılar: Muhammedrıza Alimededi, Merziye Süleymani
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