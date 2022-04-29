29 Nis 2022 13:05
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News Code: 84735933
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Dossier

Dünya Kudüs Günü gösterilerine üst düzey yetkililerin katılımı

Tahran, İRNA- Tahran'daki Dünya Kudüs Günü gösterilerine üst düzey askeri ve sivil yetkililer geniş katlım gösterdi. Fotoğrafçılar: Muhammedrıza Alimededi, Merziye Süleymani

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