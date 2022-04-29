İranlı Yahudilerden Dünya Kudüs Günü gösterilerine katılım

Yahudi vatandaşlar Filistin caddesindeki Ebrişemi Yahudi Sinagogu önünde toplanarak gösterilere katıldı.

Dünya Kudüs Günü gösterilerine katılım, İran Yahudilerinin her yıl düzenlediği etkinliktir.

7 Ağustos 1979 günü sahte İsrail rejimine tarihi tahrif etme fırsatı vermeme yolunun başlangıcıydı. Bugün İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni, Ramazan ayının son Cuma gününü Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'e atfen Dünya Kudüs Günü olarak adlandırarak İran halkı ile dünya özgürlükçülerinin işgalci İsraillilerin Filistin halkına yaptıkları zulmü unutmamasını sağladı.

Bugünkü gösteriler Tahran ve diğer kentlerde sabah 10:00'da başladı ancak birçok kişi sabahın ilk saatlerinden gösterilere katılmak için toplanmıştı.

Ayrıca dün akşamdan birçok sivil toplum kuruluşu, gösteri rotalarında çeşili kültürel etkinlikler düzenlemek için ilgili noktalarda yer aldı.

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