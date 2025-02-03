Pezeşkiyan:Bölge sınırlarının değiştirilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez

Mesud Pezeşkiyan bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dış Politika İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile yaptığı görüşmede, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin komşuluk ilişkilerinin unsurlarına ilaveten kardeşlik ve akrabalık ilişkilerine dayandığını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli ekonomik, siyasi, kültürel, savunma ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri güçlendirme arzusunu vurgulayarak "Ayrıca ticaret ve ulaşım alanındaki engellerin hızla kaldırılmasını da vurguluyoruz ve iki ülke arasındaki deneyim alışverişini memnuniyetle karşılıyoruz."dedi.

Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm İslam ülkeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve sinerji yaratılması ve İslam dünyasının gücünün artırılmasını amaçladığını belirterek, "İçeride birlik ve beraberlik yaratmanın yanı sıra komşu ülkeler ve İslam ülkeleriyle ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz, çünkü Müslümanlar arasında herhangi bir anlaşmazlık ve ayrılık ortaya çıkmasının düşmanların müdahale etme ve ayrılık yaratma hevesini artıracağına inanıyoruz." ifadesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, görüşmenin bir başka bölümünde, Sağlık Bakanlığı görevindeyken Azerbaycan'a yaptığı ziyarete değinerek, "Azerbaycan'a gittiğimde kendimi kendi ülkemde gibi hissettim ve uygun bir zamanda ülkenize tekrar geleceğim" dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Tahran'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de bu görüşmede Dr. Pezeşkiyan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlham Aliyev'in sıcak selamlarını Cumhurbaşkanı'na iletti ve ayrıca İslam Devrimi'nin 46. zafer yıl dönümünü kutlayarak "Azerbaycan'ın dost ve kardeş ülkesi olarak İran İslam Cumhuriyeti bizim için büyük önem taşıyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmek istiyoruz ve bugün bu hedef için zemin hazır."ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı sözlerinin sonunda "İran İslam Cumhuriyeti ile komşu olan ülkeler arasında, Azerbaycan'ın İran ile işbirliğini ve ilişkilerini geliştirmek için en kararlı ülkelerden biri olduğunu güvenle söyleyebilirim." ifadesinin altını çizdi