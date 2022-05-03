Dünya Kudüs Günü gösterileri, Filistin davasının sürdüğünü gösterdi

Bugün Ramazan Bayramı'nın 1. gününde Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen Bayram Namazı'nda konuşan Sıddiki, Filistin meselesine ve Filistinlilerin işgalci İsrail rejimine karşı mücadelelerine değinerek, ''Dünya Kudüs Gününde hem İran halkı ve hem İslam ülkeleri halkları sahaya inerek iki 2 korona koşulların ardından hiçbir meselenin Filistin meselesine gölge düşüremeyeceğini ispat etti. Kudüs ve Filistin davası diridir ve Filistin destekçisi İslam ümmeti ayağa kalkmıştır'' diye belirtti.

Filistinli gençlerin şahadet içeren operasyonları ile İsraillileri skıştırdığını dile getiren Sıddiki, ''Filistinli gençler, direniş ve canlarına pahasına saldırılarla İsrail'i tam inziva ve pasifliğe sevketmiştir. Bu yüzden zafer anahtarı, direniştir. Bu operasyonlar, her zaman saldırgan tavırları olan İsraillileri bugün paniğe sokmuştur. Onların ordusu yorgun ve çaresizdir ve askerlerinin yüz ifadesi, bitiş çizgisine geldiklerini gözler önüne sermektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan meselesine de dikkati çeken Tahran Cuma İmamı, ''Mazlum Afganistan halkı bugünlerde ABD emperyalizmi ile İsrail'in beslediği unsurlarca birçok şehirde saldırıya uğramaktadır. Cami ve eğitim merkezerinde onlarca Müslüman, oruçlu oldukları halde kan revan içinde kaldılar. İnsan haklarından devam vuranlara sesleniyorum. Ukrayna için bu kadar yaygara koparırken ve kendi skandallarınızı artırırken, Afganistan ve Yemen için sessizsiniz. Irkçısınız ve insan haklarından hiç nasibinizi almamışsınız'' diye konuştu.

Sıddiki, ''Afganistan yönetiminden güvenliği tüm mazlum Afganistan halkı için sağlamasını ve bu acımasız terör şebekelerini tespit edip cezalandırarak Afganistan halkının huzura kavuşmasına zemin sağlamasını bekliyoruz'' diye ekledi.

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