İslam ülkeleri İsrail rejiminin Filistin'e yönelik saldırılarının durması için çalışmalıdır

Türk mevkidaşı Recey Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yapan Reisi, Ramazan Bayramı'nı Erdoğan'a ve komşu ve dost Türk halkına tebrik ederek, ''Yüce Allah'tan bu büyük bayram dolayısıyla İslam ümmeti için en iyileri nasip etmesini istiyorum'' diye belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasının başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri ile tam kapsamlı ilişkileri geliştirmek olduğunu dile getiren Reisi, Filistin'de yaşanan son gelişmelerin kabul edilemez olduğunun altını çizerek, '''İslam ülkelerinin çabası ve çeşitli uluslararası kapasitelerin kullanımı ile İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırıların durdurulması için elimizden geleni yapmalıyız'' diye ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı Cumhurbaşkanı Reisi'ye ve İran halkına tebrik ederek, ''Bu bayramın tüm İslam dünyası için sağlık, refah ve mutluluk getirmesini dilerim'' dedi.

Tahran'a ziyaret gerçekleştirmek istediğini ifade eden Erdoğam, ''Türkiye bu ziyarette, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra başta ikili ticari ilişkilerin ilerletilmesi olmak üzere ikili ve bölgesel ilişkiler konusunda gerekli koordinasyonlar yapmayı ve istişare ve görüşmeler yapmak istiyor'' diye ekledi.

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