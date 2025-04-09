9 Nis 2025 14:53
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News ID: 85798713
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Siyonist çevrelerden İran’ın füze ve İHA gücünü itiraf

9 Nis 2025 14:53
News ID: 85798713
Siyonist çevrelerden İran’ın füze ve İHA gücünü itiraf

Tahran, İRNA – Siyonist kaynaklar, ABD Başkanı ile Siyonist rejim Başbakanı arasındaki görüşmenin atmosferine ve Tahran’a karşı anlaşma sağlanamaması durumunda askeri müdahale iddialarına değinerek, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti’nin büyük füze ve insansız hava aracı (İHA) gücünü de kabul etti.

Siyonist “Haaretz” gazetesinin askeri meseleler analisti Amos Harel “Trump, Cumartesi günü Tahran’la müzakere başlatma niyetini açıklayarak herkesi şaşırttı.” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Siyonist rejimin 14. Kanal televizyonu “Herhangi bir saldırı durumunda, İran İsrail’i yoğun şekilde füzelerle vuracak ve İHA saldırıları gerçekleştirecek. İsrail’in hava savunma sistemleri benzeri görülmemiş bir sınavla karşı karşıya kalacak.” açıklamasında bulundu. 

Aynı kanal, İsrail rejimi iç cephesinin olası kapsamlı bir saldırıya karşı çok zor ve sıkıntılı bir durumda olacağını da itiraf etti.

Bu Siyonist kaynak ayrıca “İran, Şihab ve Hayber füzeleri ile ‘Şahid’ tipi İHA’lardan oluşan büyük bir füze gücüne sahiptir. Bu silahlar, İsrail’in (işgal altındaki toprakların) içindeki altyapı ve stratejik hedeflere ciddi zararlar verebilecek kapasitededir.” ifadelerini kullandı. 

Haberde ayrıca  “İran’la yaşanacak olası bir askeri çatışma, yalnızca ani hava saldırılarıyla sınırlı kalmayacak, uzun sürecek bir savaşa dönüşecek. Bu savaşta İran tarafından her gün binlerce füze fırlatılacak ve bu, İsrail rejimine ağır kayıplar ve yıkımlar yaşatacaktır. Bu da iç cephenin yüksek düzeyde hazırlıklı olmasını gerektirir.” uyarıya yer verildi. 

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