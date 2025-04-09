Siyonist çevrelerden İran’ın füze ve İHA gücünü itiraf

Siyonist “Haaretz” gazetesinin askeri meseleler analisti Amos Harel “Trump, Cumartesi günü Tahran’la müzakere başlatma niyetini açıklayarak herkesi şaşırttı.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Siyonist rejimin 14. Kanal televizyonu “Herhangi bir saldırı durumunda, İran İsrail’i yoğun şekilde füzelerle vuracak ve İHA saldırıları gerçekleştirecek. İsrail’in hava savunma sistemleri benzeri görülmemiş bir sınavla karşı karşıya kalacak.” açıklamasında bulundu.

Aynı kanal, İsrail rejimi iç cephesinin olası kapsamlı bir saldırıya karşı çok zor ve sıkıntılı bir durumda olacağını da itiraf etti.

Bu Siyonist kaynak ayrıca “İran, Şihab ve Hayber füzeleri ile ‘Şahid’ tipi İHA’lardan oluşan büyük bir füze gücüne sahiptir. Bu silahlar, İsrail’in (işgal altındaki toprakların) içindeki altyapı ve stratejik hedeflere ciddi zararlar verebilecek kapasitededir.” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca “İran’la yaşanacak olası bir askeri çatışma, yalnızca ani hava saldırılarıyla sınırlı kalmayacak, uzun sürecek bir savaşa dönüşecek. Bu savaşta İran tarafından her gün binlerce füze fırlatılacak ve bu, İsrail rejimine ağır kayıplar ve yıkımlar yaşatacaktır. Bu da iç cephenin yüksek düzeyde hazırlıklı olmasını gerektirir.” uyarıya yer verildi.