Irakçi: ABD ile doğrudan müzakere kararı alınmadı

Seyid Abbas Irakçi, bugün erken saatlerde Cezayirli yetkililerle görüşmek üzere bu ülkenin başkentine gitti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ziyaretin amaçları ve önemi hakkında konuşan Irakçi "İran ve Cezayir arasındaki ilişkiler köklü ve sağlam bir geçmişe sahiptir" dedi.

Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasında Umman'da yüksek düzeyde dolaylı müzakereler yapılacağına dair çıkan haberlerle ilgili soruya "Daha önce de açıklandığı ve dün gece bir tweet ile duyurduğum gibi, cumartesi günü Umman'da müzakereler yapılacak. Bu görüşmeler dolaylı olarak gerçekleşecek ve başka bir müzakere yöntemini kabul etmiyoruz." yanıtını verdi.

Bakan, önümüzdeki müzakerelerin şekli hakkında açıklamalarda bulunarak, "Müzakere şeklinin doğrudan ya da dolaylı olması bence öncelikli değil. Asıl önemli olan, müzakerelerin etkili olup olmaması, tarafların ciddiyeti, niyetleri ve anlaşmaya varma iradesidir" ifadelerini kullandı.

Bu tür müzakerelerin yabancı bir durum olmadığını belirten Irakçi, "Uluslararası ilişkiler tarihinde bu tür görüşmeler defalarca yaşanmıştır. Tarihsel veya başka nedenlerle doğrudan müzakere etmek istemeyen ülkeler vardır. Örneğin, şu anda Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler ABD aracılığıyla dolaylı olarak yürütülüyor çünkü taraflar kendi özel sebepleri nedeniyle doğrudan bir araya gelmek istemiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı "ilk tur görüşmelerin dolaylı olacağı, sonrasında doğrudan müzakerelere geçileceği" iddiasına yönelik bir soruya tekrar "Böyle bir karar alınmadı" yanıtını verdi.

Irakçi, İran-ABD müzakerelerinin içeriği hakkında ise "Görüşmelerin içeriği konusunda elbette herkes spekülasyon yapabilir veya kendi beklentilerini dile getirebilir. Siyonist rejim yetkililerinin söyledikleri (Libya modeli müzakereler), onların gerçekleşmeyecek hayalleridir. Biz, İran halkının çıkarlarını korumak için çalışıyoruz ve nükleer programımız tamamen barışçıl ve meşrudur." açıklamasında bulundu.

Irakçi "Müzakerelerdeki asıl amacımız, İran halkının haklarını savunmak ve yaptırımların kaldırılmasını sağlamaktır. Karşı tarafta gerçek bir irade varsa, bu hedefe ulaşılabilir. Bunun doğrudan veya dolaylı olması önemli değil" diye ekledi.