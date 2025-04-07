7 Nis 2025 15:34
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İran Dışişleri Bakanı: Top şimdi ABD’nin sahasında

7 Nis 2025 15:34
News ID: 85796718
İran Dışişleri Bakanı: Top şimdi ABD’nin sahasında

Tahran, İRNA – İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi: Şimdi top Amerika’nın sahasında; İslam Cumhuriyeti’nin teklifine yanıt vermeleri gerekiyor, ancak bizim bir acelemiz yok.

Irakçi, 7 Nisan 2025 Tesnim Haber Ajansı’na verdiği röportajda, müzakerelerin sorumluluğunun Dışişleri Bakanlığı’nda olduğunu vurguladı ve “Doğrudan müzakere teklifini daha önce birçok kez belirttiğimiz nedenlerden ötürü kabul etmiyoruz, fakat Umman üzerinden dolaylı müzakerelere hazırız” diye konuştu.

Irakçi ayrıca “Ortaya atılan isimlerle ilgili tüm spekülasyonlar doğru değil. Ancak kesin olan şey, olası müzakerelerin sorumluluğunun Dışişleri Bakanlığı’na ve yönetiminin de Dışişleri Bakanı’na ait olacağıdır.” ifadelerini kullandı. 

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