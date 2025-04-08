İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD arasında doğrudan müzakerelerin Cumartesi günü başlayacağına dair iddiasının ardından, X sosyal ağ hesabından yaptığı açıklamada "İran ve ABD, Cumartesi günü Umman'da üst düzey yetkililer arasında dolaylı görüşmeler yapacak. Bu bir fırsat ve aynı zamanda bir test. Top ABD'nin sahasında." ifadelerini kullandı.
Irakçi: İran ve ABD, Cumartesi günü Umman'da dolaylı görüşmeleri sürdürecek
8 Nis 2025 10:10
News ID: 85797288
Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanı Irakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD arasında doğrudan müzakerelerin Cumartesi günü başlayacağına dair iddiasının ardından görüşmenin cumartesi günü olacağını duyurdu.
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