Irakçi: İran ve ABD, Cumartesi günü Umman'da dolaylı görüşmeleri sürdürecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD arasında doğrudan müzakerelerin Cumartesi günü başlayacağına dair iddiasının ardından, X sosyal ağ hesabından yaptığı açıklamada "İran ve ABD, Cumartesi günü Umman'da üst düzey yetkililer arasında dolaylı görüşmeler yapacak. Bu bir fırsat ve aynı zamanda bir test. Top ABD'nin sahasında." ifadelerini kullandı.