İran, Rusya ve Çin’in uzmanlar düzeyindeki toplantısı Salı günü Moskova’da yapılacak

Celali, İRNA’ya verdiği demeçte, “İran İslam Cumhuriyeti, hem Rusya hem de Çin ile ikili ilişkiler ve uluslararası-bölgesel gelişmeler, özellikle nükleer konu başta olmak üzere, sürekli ve düzenli istişare halindedir” dedi.

İran’ın Moskova Büyükelçisi ayrıca “İran, Rusya ve Çin daha önce Pekin ve Viyana’daki uluslararası kurum merkezlerinde, uluslararası platformlardaki pozisyonların uyumlaştırılması ve yaptırımların kaldırılması konusunda sonuç odaklı bir müzakere süreci oluşturmak amacıyla benzer toplantılar düzenlemişti. Salı günkü Moskova toplantısı da bu çerçevede yapılacaktır.” açıklamasında bulundu.

Celali, birkaç gün önce İran ile üç Avrupa ülkesi arasında gerçekleşen uzmanlar toplantısının da yine aynı doğrultuda düzenlendiğini vurguladı.