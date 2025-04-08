Dışişleri Bakanı Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Irakçi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesi ve ikili anlaşmaların uygulanması konularını ele aldı. Görüşmede ayrıca, İsrail rejiminin savunmasız Gazze halkına yönelik katliamı taraflarca kınandı.

Görüşmenin ardından, İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Irakçi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, beraberlerindeki siyasi heyetlerle bir araya gelerek ikili ilişkilerdeki önemli konuları görüştü.

Attaf, İran Dışişleri Bakanı'nın Cezayir’de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda örnek teşkil ettiğini belirterek "İlişkilerimizi daha dinamik hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Cezayir, İran için ikinci bir vatan gibidir. Bölgedeki hassas koşullar nedeniyle, iç ve bölgesel gelişmeleri de kapsayan görüş alışverişine ihtiyaç duyuyoruz. Bu gelişmeler, analiz ve ortak bakış açısı gerektiriyor." açıklamasında bulundu.