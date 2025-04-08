8 Nis 2025 18:46
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Zarif: İran doğru seçimi yaptı, şimdi sıra ABD'de  

8 Nis 2025 18:46
News ID: 85797884
Zarif: İran doğru seçimi yaptı, şimdi sıra ABD'de  

Tahran - İRNA - Muhammed Cevad Zarif, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "İran doğru seçimi yapmıştır, şimdi sıra bölge ve dünya için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere bu kader belirleyici sınavda ABD'nin katkı sunmasındadır" ifadelerini kullandı.  

Eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, X hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü başlayacak görüşmelerin sorumluluğunun, bilgisi, ciddiyeti ve ulusal çıkarlar ile karşılıklı saygı temelinde uzlaşı sağlama iradesini defalarca gösteren değerli mesai arkadaşım Dr. Seyid Abbas Irakçi ve Dışişleri Bakanlığındaki tecrübeli ekibi tarafından üstlenilmesi büyük bir memnuniyet kaynağıdır" dedi.  

"ABD ekibi de aynı iradeyle ve İran halkının haklarına ve çıkarlarına saygı göstererek müzakerelere katılırsa, doğru yönde bir adım atılmış olacaktır" diyen Zarif, "İran doğru seçimi yapmıştır, şimdi sıra bölge ve dünya için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere bu kader belirleyici sınavda ABD'nin katkı sunmasındadır" ifadelerini ekledi.

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