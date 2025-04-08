Rusya Duması, İran'la Stratejik İş Birliği Anlaşması'nı onayladı

Rusya'nın resmi haber ajansı RIA Novosti, anlaşmanın savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaşım, sanayi, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda Rusya ve İran arasında kapsamlı ortaklığın genişletilmesi için sağlam bir temel oluşturacağını bildirdi.

Habere göre, anlaşma 20 yıl süreyle geçerli olacak ve ardından beşer yıllık sürelerle uzatılabilecek.

Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, son günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından meclise gönderilen tasarıyı inceledikten sonra komitenin anlaşmanın onaylanmasını Duma'ya önerdiğini açıklamıştı.

Rusya yasalarına göre, Devlet Duması'nda (alt meclis) nihai olarak kabul edilen bir tasarının yürürlüğe girebilmesi için Federasyon Konseyi'nde (senato) de onaylanması ve cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor.