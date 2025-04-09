İran'ın Fransa Büyükelçisi: Nükleer silahlar savunma stratejimizde yer almıyor

Fransa’daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi, jeopolitik alanda uzmanlaşmış bu dergiye verdiği röportajda, İran'ın nükleer silah elde etme çabalarıyla ilgili bir soruya “İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nın (NPT) ilk imzacıları arasındadır. Bu anlaşmaya göre, her ülkenin barışçıl nükleer teknolojiye erişim hakkı devredilemez bir haktır ve biz de bu hakkı ülkemizin kalkınması için barışçıl yollarla kullanmak istiyoruz.” yanıtını verdi.

Emin Nejad, ülkemize uygulanan haksız ekonomik yaptırımlarla ilgili olarak da “1980’li yıllardan bu yana uygulanan yaptırımlar, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm İran halkına zarar vermektedir.” diye konuştu.

Yaptırımların adaletsiz, hukuka aykırı ve insani değerlerle ile tüm uluslararası normlara ters düştüğünü vurgulayan Nejad, “Umarız büyük güçler daha adil bir yaklaşım sergileyerek bu yaptırımların sona ermesini sağlarlar. Zira Batı, yaklaşık 50 yıldır İran’ın kalkınmasının önünde engel olmaya çalışıyor” dedi.

Dergi muhabiri, 7 Ekim olayları ve İsrail güvenlik çevrelerinin Hamas’ın ardından Hizbullah’ı, sonra da İran’ı hedef alması gerektiği yönündeki inancına atıf yaparak, “Bir savaşın eşiğinde miyiz?” diye sorduğunda Büyükelçi Nejad “Hamas’ı, Hizbullah’ı veya direniş cephesini bitirmek bir hayaldir. 1980’lerin başında Hizbullah yoktu ama bugün milyonlarca insan Beyrut’ta Seyyid Hasan Nasrallah’ın cenazesine katılıyor ya da ona destek veriyor. Filistinli direniş güçleri konusunda da karar verici biz değiliz. Gazze’deki kurbanlara bakın: 50 binden fazla Filistinli öldü, bunların 20 bini çocuktu. Tüm sivil altyapı yerle bir edildi. Bu yöntemlerle bu çatışmayı çözmek mümkün değil.” açıklamasında bulundu.