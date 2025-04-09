Tahran halkından Gazze’deki soykırıma karşı protesto gösterisi

Siyonist rejimin Gazze’de defalarca ateşkesi ihlal etmesi, işlediği insanlık dışı suçlar ve eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma devam etmesi üzerine, Tahranlılar bu suçları kınamak amacıyla Filistin Meydanı’nda bir araya geldi.

Protesto, İran İslami Tanıtım Koordinasyon Konseyi’nin çağrısıyla düzenlendi. Gösteriye katılan halk, direniş şehitlerinin fotoğraflarını taşıyarak “Kahrolsun Amerika” ve “Kahrolsun İsrail” sloganlarıyla Siyonist rejim ve onun destekçilerine karşı öfke ve nefretlerini dile getirdi.