9 Nis 2025 12:48
Journalist ID: 5446
News ID: 85798548
T T
0 Persons

Ekler

Tahran halkından Gazze’deki soykırıma karşı protesto gösterisi

9 Nis 2025 12:48
News ID: 85798548
Tahran halkından Gazze’deki soykırıma karşı protesto gösterisi

Tahran, İRNA – Tahran halkı, Siyonist rejimin Gazze’de işlediği suçlara ve devam eden soykırıma tepki olarak Filistin Meydanı’nda protesto gösterisi düzenledi.

Siyonist rejimin Gazze’de defalarca ateşkesi ihlal etmesi, işlediği insanlık dışı suçlar ve eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma devam etmesi üzerine, Tahranlılar bu suçları kınamak amacıyla Filistin Meydanı’nda bir araya geldi.

Protesto, İran İslami Tanıtım Koordinasyon Konseyi’nin çağrısıyla düzenlendi. Gösteriye katılan halk, direniş şehitlerinin fotoğraflarını taşıyarak “Kahrolsun Amerika” ve “Kahrolsun İsrail” sloganlarıyla Siyonist rejim ve onun destekçilerine karşı öfke ve nefretlerini dile getirdi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .