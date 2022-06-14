İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Grossi’nin İran’a Gelmesi İçin Bir Programımız Yok

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Güvernörler Kurulu’nun İran’a karşı kararından sonra İran Atom Enerjisi Kurumu ve UAEK ile ilişkilerinin nasıl olacağı sorusuna “İran ve UAEK arasındaki ilişki hala devam ediyor ve denetim anlaşması temelinde ilerleyeceğiz.” dedi.
İran Atom Enerjisi Başkanı açıklamasının devamında “KOEP bazı bahanelerle ülkemize bazı konuları dayatmıştı, KOEP yerinde durup söz konusu bahanelerde kalacaksa, kesinlikle bu durum sözleşmemize aykırı bir vaziyet olacak.” ifadelerini kullandı.
Muhammed İslami açıklamasının devamında “Dolayısıyla herkesin KOEP’teki tüm maddelere bağlı kalmamız gerekiyor. KOEP’ten bazı konuları ayırıp söz konusu konuların ayrı olduğunu söyledikten sonra KOEP’in hâlâ yerinde olduğunu söylemeleri söz konusu olamaz. KOEP’teki tüm konuların beraber uygulanması gerekiyor.” şeklinde konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Başkanı “Bizim Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile ilişkilerimizin devam etmesi noktasında bir sorunumuz yok. Tabii bu mesele onların KOEP’teki taahhütlerini yerine getirmesine bağlı. UAEK denetim anlaşması çerçevesinde görevini yerine getirmesi gerekiyor.” dedi.
Muhammed İslami UAEK Rafael Grossi’nin İran’a gelmesine ilişkin bir programın olduğuna dair soruya “Bizim kendisinin İran’a gelmesi için bir programımız yok.” ifadesini kullandı.
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Tahran, İRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami yaptığı açıklamada söz konusu kurumun UAEK ile ilişkilerinin devam etmesinin karşı tarafların KOEP’teki taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Güvernörler Kurulu’nun İran’a karşı kararından sonra İran Atom Enerjisi Kurumu ve UAEK ile ilişkilerinin nasıl olacağı sorusuna “İran ve UAEK arasındaki ilişki hala devam ediyor ve denetim anlaşması temelinde ilerleyeceğiz.” dedi.
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