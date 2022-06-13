Yüksek Bir ABD’li Yetkili Grossi’nin İran’a Dair İddiasını Reddetti

Bugün Financial Times gazetesi ABD’li bir yetkiliden “İran’ın bu eylemi ciddi bir darbe olabilir ama bu eylemi nükleer anlaşmaya öldürücü bir darbe olarak nitelendiremeyiz.” ifadelerini katardı.



Bundan önce UAEK Genel Müdürü Rafael Grossi İran’ın Güvernörler Kurulu’nun kararına karşı yanıt olarak bazı denetim kameralarını devre dışı bırakarak ABD’nin KOEP’e geri dönmesi için yapılan müzakerelere “öldürücü bir darbe” verdiğini söylemişti.



Grossi söz konusu eylemi UAEK’nin KOEP çerçevesindeki İran’ın bildirilerini onaylama gücünü ciddi bir sorunla karşılaştırdığını söylemişti.



UAEK Genel Müdürü İran’ın söz konusu adımından sonra bu kurumun denetim gücünün azaldığına değinerek KOEP’in uygulanması baştan başladığı durumda UAEK’in İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda anlaşmayı imzalayan taraflara denetim hizmetleri sunamayacağını iddia etti.



Adının bilinmesini istemeyen Financial Times gazetesine konuşan söz konusu ABD’li yetkili “İran’ın söz konusu eylemi KOEP’e öldürücü bir darbe olarak nitelendirilemez. Çünkü şimdiye kadar geri döndürülebilecek bir adım.” ifadelerini kullanarak kameraların devre dışı bırakılma süresi uzadıkça ABD’nin KOEP’e geri dönmesinin de zorlaşacağı konusunda uyarıda bulundu.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da UAEK’nın yapıcı olmayan İran karşıtı kararından ötürü İran’ın da uygun bir tepki göstererek yeni nesil santrifüjlerin kurulumu ve denetim ötesi kameraların devre dışı bırakılmasıyla karşılık vereceğini duyurdu.





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