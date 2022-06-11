Ulyanov: Viyana Müzakerelerinin tekrar başlama fırsatı mevcut

Rusya-24 kanalına konuşan Ulyanov, ''Viyana Müzakerelerinin durdurulmasından tam 100 gün geçti. Bence müzakerelerin durdurulması AB ve Batılı heyetler tarafından alınan yanlış bir karardı, oysa böyle bir karara gerek yoktu'' diye konuştu.

10 Mart günü yaptırımların kaldırılması ve Nükleer Anlaşma'nın canlanması ile ilgili taslak metnin içeriğinin yüzde 99'u hakkında uzlaşıya varıldığına değinen Ulyanov, ''Sadece bazı ufak konular kalmıştı ve bunları çözmek de bir veya en fazla iki günlük bir çaba gerektiriyordu'' değerlendirmesinde bulundu.

Ulyanov, ''Viyana müzakerelerinin tekrar başlaması gerekiyor. Şimdki koşullarda durum farklıdır. Özellikle de UAEK Yönetim Kurulu'nda alınan karar sonrası bu defa İran bu müzakerelerde bir duraksama yaşatacak gibi görünse de ancak bu süreç başlatılmalı ve faaliyete geçmelidir. Bana göre aslında Viyana Müzakerelerinin bir kez daha başlama fırsatı mevcuttur'' diye ekledi.

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