Güvernörler Kurulu’nun Kararı Hiçbir Uluslararası Yasal Konuma Sahip Değildir

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Konseyi Sözcüsü Mahmut Abbaszade Meşkini bugün söz konusu konseyin toplantısında ilişkin yaptığı açıklamada “Bugünkü toplantımız Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın katılımıyla düzenlendi. Dışişleri Bakanı müzakerelerin süreci ve UAEK Güvernörler Kurulu’nun İran karşıtı kararının müzakerelerin üzerine etkisine dair açıklamada bulundu.” ifadelerini kullandı.



İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü açıklamasının devamında “Müzakerelerin kendine özel sürecini takip edecek ancak Güvernörler Kurulu’nun kararından da etkilenecek. İran İslam Cumhuriyeti ciddiyet ve iyi niyet ile UAEK ile diyaloğa geçtiğinden ötürü İran ve söz konusu uluslararası kurum arasındaki anlaşmalara karşı bir kararın verilmesini beklemiyorduk. Gerçi söz konusu kararın sağlam ve özel bir içeriği yok ve bizim için bir önemi olmayan bir tavsiyeye benziyor.” dedi.



Abbaszade Meşkini açıklamasının devamında “UAEK Güvernörler Kurulu söz konusu karar sayesinde ABD başta olmak üzere batılılarla yakınlık ve iktidar jesti lanse etmeye çalıştı dolayısıyla söz konusu kararın hiçbir yasal değeri yoktur ve uluslararası camiada da bir konumu söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.









Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



