Emir Abdullahiyan: Batı’nın Aşırı İstekleri Karşısında Ülkemizin İktidarını Kullanırız

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Konseyinin oturumunun ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Emir Abdullahiyan basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Bu toplantıda Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Konseyi üyelerinin UAEK Güvernörler Kurulu’nun İran’a karşı kararına ilişkin soruları ele alındı.” dedi.



İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında “İran mantık çerçevesinde karşı tarafın mantığa dayalı davranışlarına karşı yenilikçi fikirlerini sunup onları uygulamıştır.” ifadesini kullandı.



Emir Abdullahiyan “Nükleer müzakerelerde İran’ın karşısındaki taraf aşırı isteklerde bulunduğunda, ülkemizin sahip olduğu araçları ve iktidarını kullandık ki onlar bizim için İran milletinin refahının önemli olduğunu ve bu doğrultudaki çabalarımızı sürdüreceğimizi anlasınlar.” şeklinde konuştu.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı basın mensuplarına yaptığı açıklamalarını şöyle sürdürdü:



“Umarım tüm tarafları KOEP adlı nükleer anlaşmaya geri döndürmek doğrultusunda atılan tüm adımlarda, ülkemizin iktidarı, halkımızın istekleri ve beklentileri dikkate alınır; Halkımız her daim ülkemizin uluslararası alandaki hukukunun tamamen korunmasını vurgulayıp söz konusu hakların korunmasının tüm kırmızı çizgilerin riayet edilmesiyle yapılmasını bizden talep ediyor.”



UAEK Güvernörler Kurulu geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantılarda İran’ın gizli nükleer faaliyetlerde bulunduğu iddiaları öne sürerek İran’ın aleyhine karar aldı. Çin ve Rusya söz konusu kararı reddetti ancak diğer üyeler İran’a karşı taslağı onayladı.





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