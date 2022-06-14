İran İslam Cumhuriyeti ABD’nin Kararından Sonra Nükleer Faaliyetlerini Artırdı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Pakistanlı Mevkidaşı Bilavel Butto Zerdari ile ortak basın toplantısı düzenlendi.



Toplantının başında Emir Abdullahiyan Pakistan Dışişleri Bakanı’nı İran’da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek İslam dünyasının iki büyük ülkesi olan İran ve Pakistan’ın derin ve köklü ilişkilerine değindi.



İran Dışişleri Bakanı bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile düzenlenen toplantısında değinerek “Bugün ikili ilişkiler ve işbirliğimiz hakkında ve öte yandan sınır pazarları, bölgesel ticaretin gelişimi ve eyaletler arası işbirliğine dair Tahran ve İslamabad’ın ortak siyasi tutumunu esas alarak görüştük.” ifadelerini kullandı.



İranlı Bakan basın toplantısında yaptığı açıklamanın devamında “Uluslararası çapta kültür ve turizm ve aynı zamanda ekonomi ve ticari meselelere dair de görüştük. İki ülke arasında geçmişten beri gündemde olan mesele İran’ın Pakistan’a doğalgaz ihracatı ve söz konusu ihracatın hacminin artmasıdır. Biz bu toplantıda bu meseleyi de ele aldık. ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına rağmen uluslararası alanda mevcut olan bazı mekanizmalarla işbirliğimizi en iyi şekilde sürdürmeyi umuyoruz.” dedi.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bölge ülkelerine değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Pakistanlı Mevkidaşımla Afganistan ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konularda müzakerelerimizin önemli konuları arasında yer alıyordu. Ayrıca Ukrayna’da savaşa karşı olduğumuzu ve Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi çözmek için çabalayacağımızı belirttik.”



Abdullahitan Afganistan meselesine değinerek “Afganistan’daki krizin kökünün bütüncül bir hükumetin oluşmasıyla kurumasını umuyoruz. Afganistan meselesinin çözüm yolu bütüncül bir hükumetin oluşumu ve Afganistan’ın biran evvel barış ve huzur yolunda ilerlemesini umuyoruz.” dedi.



İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında Yemen meselesini ele alarak “İran İslam Cumhuriyeti Yemen’de ateşkesin hakim olmasını destekliyor. Biz Yemen kuşatmasının tamamen kaldırılmasını istiyor ve Yemenli-Yemenli görüşmeleri destekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.



Dışişleri Bakanı Abdullahiyan “İran Filistin’de tek Filistinli hükumetinin oluşmasını vurguluyor ve İslami hükumetlerin Siyonist İsrail rejiminin İslam dünyasına karşı tehditkar ve düşmanca eylemlerine karşı vahdet sahibi olması gerektiğine inanıyoruz.” vurgulamasında bulundu.



Emir Abdullahiyan açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Toplantımızda UAEK’nın kararı ve müzakerelerin sürecini de ele aldık. İran asla müzakere masasından kaçmamıştır ve biz müzakere ve diplomasinin anlaşmanın son noktasına ulaşmak için en iyi yol olduğuna inanıyoruz. geçtiğimiz aylarda Bakıri ile Mora ve 4+1 ülkeleriyle Viyana’da düzenlenen müzakerelerde önemli adımlar atarak diyalog, mantık ve iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmadan yana olduğumuzu kanıtlamış olduk.”



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari’nin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısındaki açıklamsının devamında “Geçen Perşembe günü mesajlarımızın devam etmesine rağmen ABD tarafı İran’a baskı uygulayıp müzakerelerde İran’dan puan alabilmek için, bir karar sundu. Gerçi ABD tarafı söz konusu kararın içerikten yoksun olduğunu belirtti. Biz yeni bir siyasi paket önerdik ancak ABD önerdiği taslağın onaylanmasını vurguluyordu.” dedi.



Emir Abdullahiyan “Artık UAEK’nın kararının yanında İran’ın nükleer faaliyetlerinin artması yer alıyor. Biz diyalog ve müzakereden kaçmıyoruz ve bu yolda ilişkilerimiz Mora ve Borell vasıtasıyla diplomatik yollardan devam edecektir. İran iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için diplomasi mantığı ve müzakerelerden uzaklaşmayacak.” şeklinde konuştu.



İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer faaliyetlerini artırdığını ve Atom Enerjisi kurumu tarafından bu meselenin Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun ofisine bildirildğini söyledi.



Basın toplantısının devamında Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari “Kardeşim Emir Abdullahiyan’ın daveti üzerine İran’da olmaktan mutluyum. İran’a geldiğimden beri kendi evime geldiğimi hissediyorum. İran ve Pakistan komşu olmanın yanı sıra birbirinin kardeştir ve İran ile işbirliği yapmak için sabırsızca bekliyoruz.” dedi.



Pakistan Dışişleri Bakanı İranlı Mevkidaşıyla olan toplantısında değinerek “Bugün ikili ilişkileri ele aldık. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut yolları inceledik. Ziyaretçilerin değişimi, sınırların özel konumu ve kültürel ilişkilere dair de konuşma yaptık. Biz iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin yolundaki engelleri kaldırmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.



Butto Zerdari açıklamasının devamında “Umarım iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri genişletmeyi başarırız. Bu hedef hem İran hem de Pakistan milletleri için faydalı ve iki milletin refahını sağlayacaktır. Biz enerji alanındaki işbirliğimizi de geliştirme konusunda kararlıyız. İran’dan elektrik ithalatımızı artırmak istiyoruz.” dedi.



Pakistan Dışişleri Bakanı basın toplantısının sonunda Afganistan meselesine değinerek “Afganistan’ın istikrar ve güvenliği konusunda endişe duyuyoruz. Biz bugünkü toplantımızda Afganistanlı 4 milyon mülteci ve ayrıca Afganistan’ın bağımsızlığına dair de görüştük. içinde bulunduğumuz bu hassas zaman diliminde, bu ülkenin milletini desteklememiz gerekiyor ve onların bloke edilmiş kaynaklarının serbest bırakılmasını istemeliyiz.” ifadelerine yer verdi.













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