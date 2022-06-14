Pakistan Dışişleri Bakanı Tahran’da

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek için İran Dışişleri Bakanı Hüseyi Emir Abdullahiyan’ın daveti üzerine birkaç dakika önce Tahran’a vardı. Zerdari havaalanında Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Resul Musevi tarafından karşılandı.



Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari’nin birkaç saat saat sonra Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüşmesi bekleniyor.



Pakistanlı yetkilinin söz konusu Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve aynı zamanda Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile de görüşmesi ziyaret programları arasında yer alıyor.



Ayrıca Zerdari’nin yarın Meşhed’de İmam Rıza (a.s.) Türbesini ziyaret edeceği bildirildi.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade dünkü basın toplantısında Pakistan Dışişleri Bakanı Bilavel Butto Zerdari’nin İran’a geleceğini bildirmişti.



Söz konusu ziyaret Pakistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Zerdari’nin İran’a ilk ziyareti. İki ülkenin Dışişleri Bakanları İsviçre’de Uluslararası Ekonomi Oturumu düzenlendiği sırada görüşmüştü.





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