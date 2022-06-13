Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun eşi, İranlı kadınlarla bir araya geldi

Flores bu görüşmede İranlı kadınların faaliyetleri konusunda bilgi aldı. Bu görüşmede 'Direniş', İranlı ve Venezuelalı kadınların görüşmesinin ana gündemiydi.

Sadabad Sarayı'nda düzenlenen toplantıda İranlı kadınların yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Flores'in eşliğindeki Venezuelalı kadınlar da konuştu.

Flores toplantıda yaptığı açıklamada, İran'da bulunmaktan ve İranlı kadınları tanımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Venezuela halkının Amerikan ambargo ve yaptırımlarına karşı direnişine değindi ve direnişi kalkınmanın tek yolu olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Kadın İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hazali de bu toplantıda yaptığı açıklamada, direnişin bedelinin teslimiyet bedelinden daha az olduğuna dikkati çekerek, başta kadınlar olmak üzere Venezuela halkının direnişini takdir etti.

İranlı kadınların askeri, siyasi ve ekonomik savaş cephelerindeki direnişine işaret eden Hazali, kadınların hibrid savaşlardaki rolünün önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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