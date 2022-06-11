Cumhuraşkanı Reisi, Venezuelalı meslektaşını resmi törenle karşıladı

Resmi karşılama töreni, iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı.

Türkiye'ye iki günlük ziyaretin ardından üst düzey bir heyetin başında İran'a gelen Maduro'nn bu ziyareti, Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine gerçekleşmektedir. Maduro Kasım 2016'da da İran'ı ziyaret etmişti.

Maduro bu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelecek. İki ülke üst düzey heyetlerinin de karşılıklı görüşmeleri yapılacak.

Maduro dün akşam Hispan TV'ye verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Reisi ile iki ülkenin önümüzde 20 yıllık işbirliği yol haritası üzerinde görüşeceklerini ifade etmişti.

İran Petrol Bakanı Cevad Oci ise ticari anlaşmaların uygulanması konusun takip etmek üzere 3 Mayıs günü Karakas'a gitmişti.

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