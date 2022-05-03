İran Petrol Bakanı, Venezuela Devlet Başkanı ile bir araya geldi

Oci ile Maduro arasındaki görüşmede ABD'nin iki ülkeye yönelik uyguladığı yaptırımları etkisizleştirme yol ve yöntemleri ele alındı.

Maduro twitter hesabın görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, Petrol Bakanı Oci ile yapıcı görüşmesine değinerek, ''Kardeş ilişkilerinin daha da sağlamlaşması ve enerji alanındaki işbirliği gibi konular ele alındı'' ifadesini kullandı.

Venezuela devlet televizyonu da Miraflor Sarayı'nda düzenlenen görüşme görüntülerini paylaştı.

Daha önce de Oci, Venezuelalı mevkidaşı Tarık el-Sami ile yaptığı görüşmede ABD tarafından dayatılan tek taraflı zorba eylemlere karşı mekanizma ve işbirlğini masaya yatırdı.

İran ve Venezuela arsındaki ilişkiler, 1999-2013 yılları arasında görev yapan eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde bgüçlendi ve Maduro döneminde de güçlü şekilde devam ediyor.

ABD'nın zor ambargoları altındaki Venezuela, İran, Rusya ve Çin tarafındn desteklenmektedir. 2020 yılında bu ülke ihtiyaçlarını gidermek için İran, ülkeye iki gemi gönderdi. Dönemin İran Dışişleri Bakanı Zarif de İran'ın Venezuela'nın safında yer aldığını ifade etmişti.

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