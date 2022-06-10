Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro Tahran’da

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun ziyareti İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’nin resmi daveti üzerine gerçekleşiyor. İran Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler merkezinin bildirdiğine göre Maduro’nun Tahran ziyareti iki gün sürecek.
Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesi ve aynı zamanda iki ülkenin yüksek heyetleri arasında ortak oturumların düzenlenmesi programlandı.
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Tahran, İRNA- Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro birkaç dakika önce üst düzey siyasi ve ekonomik heyetiyle beraber Tahran’a vardı.
Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun ziyareti İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’nin resmi daveti üzerine gerçekleşiyor. İran Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler merkezinin bildirdiğine göre Maduro’nun Tahran ziyareti iki gün sürecek.
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