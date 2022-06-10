NATO ve Rusya Arasında İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya Üyeliğine Dair Mücadele Devam Ediyor

Katar’ın eş-Şark gazetesi bugün sabah NATO’dan “İsveç ve Finlandiya’nın bu koalisyona katılacaklarından eminiz.” ifadesini aktardı.
Öte yandan NATO Rusya’nın Finlandiya veya İsveç’e askeri saldırı gücüne sahip olduğu veya böyle bir amacı olduğuna dair hiçbir göstergenin olmadığını vurguladı.
Ayrıca NATO güçlerinin Rusya’ya karşı doğu cephesi ülkelerine yerleşmesi için hazırlanmakta olduklarını bildirerek gelişmiş füze ve askeri teçhizatlarını söz konusu ülkelere vereceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı ise NATO’nun her daim diyalog doğrultusundaki çabaları reddetmeye çalışarak Avrupa ülkelerinin geleceğini belirlemeye çalışıyor ifadelerini kullandı.
Sergey Lavrov yaptığı konuşmada Güvenlik Kurumlarının NATO’nun yayılımına karşı çabaladığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanı “Artık herkes NATO’nun Avrupa ülkelerinin geleceğini belirleyebilecek güce sahip olmadığını anladı.” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Almanya Şansölyesi de tekrar Rusya’ya karşı tutumuna vurgu yaparak Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Bu bağlamda Türkiye’nin NATO’ya üyeliklerine karşı olduğu Finlandiya ve İsveç’in de bulunduğu NATO tatbikatı Hazirab’ın 5’inde başladı. Haber kaynakları NATO tatbiktatının 17 Haziran tarihine kadar devam edeceğini duyurmuştu.
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Tahran, İRNA- Rusya ve NATO arasında Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine dair mücadele devam ediyor. NATO yetkilileri söz konusu ülkenin NATO’ya katılacaklarını vurgularken Rusya ve öte yandan NATO ülkesi olan Türkiye bu duruma karşı çıkıyor.
Katar’ın eş-Şark gazetesi bugün sabah NATO’dan “İsveç ve Finlandiya’nın bu koalisyona katılacaklarından eminiz.” ifadesini aktardı.
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