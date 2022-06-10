Suriye Ordusu Siyonist İsrail Rejiminin Şam’ın Güneyine Yaptığı Füze Saldırısını Püskürttü

Suriye Resmi Haber Ajansı Siyonist İsrail rejiminin Şam’ın güneyindeki bazı noktalara saldırısının Suriye Savunma Sistemleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.



Suriyeli bir askeri yetkili Suriye Resmi Haber ajansına “Bugün (Cuma) sabah 4:00 sularında Siyonist İsrail rejimi Suriye’nin işgal edilmiş Golan tepelerinden Şam şehrinin güneyindeki birkaç noktayı hedef aldı.” ifadelerini kullandı.



Söz konusu askeri kaynak açıklamasının devamında “Bizim hava savunma sistemlerimiz saldırganların füzelerine karşı koydu ve çoğunu etkisiz hale getirdi. Siyonist rejimin saldırısı sonucunda bir sicil yaralandı ve birtakım maddi hasarlar meydana geldi.” dedi.



Suriye’nin defalarca BM’e mektup göndererek Siyonist İsrail rejiminin saldırılarını kınayıp, söz konusu saldırıların biran evvel durdurulması istemesine rağmen İsrail rejiminin bu ülkeye askeri saldırıları devam ediyor.



Siyonist İsrail rejimi geçtiğimiz yıllarda defalarca Şam ve Suriye’nin farklı bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirmiştir. İsrail rejiminin düzenlediği saldırıların çoğu ülkenin hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmiştir.



BM ve diğer uluslararası kurumlar Siyonist İsrail rejiminin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve hakimiyetini ihlal etmesi ve ülkeye hava saldırısı yapmasına ilişkin hiçbir adım atmış bulunmuyor.



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