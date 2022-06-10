Moskova: ABD, Ukrayna’da Tehlikeli Biyolojik-Askeri Projeler Yürütüyor

Rusya TASS Haber Ajansının Rusya Federasyonu Parlamento yetkililerinden ABD’nin Ukrayna’da tehlikeli bir biyoloji-askeri projeyi gerçekleştirmekte olduğunu aktardı.
Söz konusu haber ajansı Rusya Parlamento Başkanı Yardımcısı’ndan “ABD Ukrayna’da son derece tehlikeli bir biyolojik-askeri projeyi uygulamakla meşguldü.” ifadelerini aktardı.
Bundan iki ay önce de Rusya Federasyonu Konseyi’nin Uluslararası İşleri Komitesi Başkanı BM’nin bu bağlamda ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarına ilişkin araştırma başlatması talebinde bulunmuştu.
Söz konusu yetkili Moskova’nın Ukrayna’da “Biyolojik Silahlar Konvansiyonu”nun ihlali hususunda bir raporu BM’ye sunmayı hedeflediğini duyurmuştu.
Öte yandan Rusya Parlamento Başkanı Yardımcısı yaptığı bir açıklamada Kiev ve Washington’un biyolojik laboratuvarların faaliyetine dair BM’ye yanlış bilgiler sunduğunu bildirdi.
Mart ayında Rusya Savunma Bakanlığı Pentagon’un Ukrayna’da 30 biyolojik laboratuvara sahip olduğunu belirterek söz konusu projelerin temel hedefinde salgın hastalıklara dair araştırma yapılması yer aldığını söylemişti.
Bir süre önce de Rusya’nın BM’deki daimi üyesi Nebenzya yaptığı bir açıklamada ABD Ordusu’nun Rusya sınırının yakınlarında “Gizli” biyolojik projeler uyguladığını iddia etmişti.
Vasiliy Nebenzya ABD’nin son derece tehlikeli patojenler topladığını duyurmuştu.
Ayrıca 25 Mart tarihinde de Çin ABD’ye seslenerek askeri-biyolojik faaliyetlerine açıklık getirmesini istemişti.
Çin Savunma Bakanlığı söz konusu tarihte yayınladığı bir bildiride ABD’nin askeri-biyolojik faaliyetlerine ilişkin “Washington’un ülke dışındaki askeri-biyolojik faaliyetlerine dair açıklamada bulunması ve konuyla ilgili farklı açıklardan gerekli araştırmaların yapılmasını kabul etmesi gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- Rusya, ABD’yi Ukrayna’da çok tehlikeli biyolojik-askeri projeler yürütmekle suçladı. Rusya sınırının yakınlarında ABD’nin tehlikeli patojenler topladığı iddialar arasında yer alıyor.
Rusya TASS Haber Ajansının Rusya Federasyonu Parlamento yetkililerinden ABD’nin Ukrayna’da tehlikeli bir biyoloji-askeri projeyi gerçekleştirmekte olduğunu aktardı.
İlgili haberler
-
Çin’den Washington’a "Askeri-Biyolojik Faaliyetlerine Dair Açıklık Getir" Çağrısı
Tahran, İRNA- Çin Savunma Bakanlığı yayınladığı bir bildiride ABD’nin askeri-biyolojik faaliyetlerin…
-
NATO ve Rusya Arasında İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya Üyeliğine Dair Mücadele Devam Ediyor
Tahran, İRNA- Rusya ve NATO arasında Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine dair mücadele devam ediyor.…
-
Rusya'dan UAEK'de İran karşıtı karara ret
Tahran, İRNA- Rusya'nın BM Viyana Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Batılıların Uluslararası…
-
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye Suriye Gelişmelerine Kayıtsız Kalmasın
Tahran, İRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova’nın Suriye’nin tüm topraklarını…
-
ABD Genelkurmay Başkanı: Büyük Güçler Arasında Ciddi Çatışmaların Ortaya Çıkma Tehlikesi Giderek Artıyor
Tahran, İRNA- ABD Genelkurmay Başkanı Milley büyük güçler arasında ciddi çatışmaların ortaya…
-
Biden Ukrayna'ya 40 Milyar Dolarlık Yardım Yasasını İmzaladı
Tahran, İRNA- ABD’li vatandaşların enflasyonun hızlıca artmasından endişe duymasına rağmen…
-
Finlandiya Rusya’nın Muhtemel Askeri Saldırısına Karşı Hazırlık Yapıyor
Tahran, İRNA- Finlandiya Liderlerinin kesinlikle NATO’ya katılacaklarını duyurmaları ve Rusya’nın…
-
ABD Suriye’ye Karşı Yaptırımları Bir Yıl Daha Uzattı
Tahran, İRNA- Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden’in Suriye’ye karşı tek taraflı yaptırımları…
-
Uluslararası Meseleler Uzmanı Muhammed Merendi
Ukrayna Savaşının ABD İçin Doğurduğu Sorunlar Biden’i İran’la Anlaşması için Zorluyor
Tahran, İRNA- Uluslararası Meseleler Uzmanı Merendi Viyana’da anlaşmaya ulaşılmamasına dair…
-
ABD Yaptırımlarına Karşı Oluşmakta Olan Ambargo Karşıtı Koalisyon ABD Dolarını Da Hedef Alacaktır.
Tahran, İRNA- Rusya Meseleleri uzmanı ve araştırmacısı ABD’nin tek taraflı yaptırım mantığının…
yorumunuz