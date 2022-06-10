Moskova: ABD, Ukrayna’da Tehlikeli Biyolojik-Askeri Projeler Yürütüyor

Rusya TASS Haber Ajansının Rusya Federasyonu Parlamento yetkililerinden ABD’nin Ukrayna’da tehlikeli bir biyoloji-askeri projeyi gerçekleştirmekte olduğunu aktardı.



Söz konusu haber ajansı Rusya Parlamento Başkanı Yardımcısı’ndan “ABD Ukrayna’da son derece tehlikeli bir biyolojik-askeri projeyi uygulamakla meşguldü.” ifadelerini aktardı.



Bundan iki ay önce de Rusya Federasyonu Konseyi’nin Uluslararası İşleri Komitesi Başkanı BM’nin bu bağlamda ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarına ilişkin araştırma başlatması talebinde bulunmuştu.



Söz konusu yetkili Moskova’nın Ukrayna’da “Biyolojik Silahlar Konvansiyonu”nun ihlali hususunda bir raporu BM’ye sunmayı hedeflediğini duyurmuştu.



Öte yandan Rusya Parlamento Başkanı Yardımcısı yaptığı bir açıklamada Kiev ve Washington’un biyolojik laboratuvarların faaliyetine dair BM’ye yanlış bilgiler sunduğunu bildirdi.



Mart ayında Rusya Savunma Bakanlığı Pentagon’un Ukrayna’da 30 biyolojik laboratuvara sahip olduğunu belirterek söz konusu projelerin temel hedefinde salgın hastalıklara dair araştırma yapılması yer aldığını söylemişti.



Bir süre önce de Rusya’nın BM’deki daimi üyesi Nebenzya yaptığı bir açıklamada ABD Ordusu’nun Rusya sınırının yakınlarında “Gizli” biyolojik projeler uyguladığını iddia etmişti.

Vasiliy Nebenzya ABD’nin son derece tehlikeli patojenler topladığını duyurmuştu.



Ayrıca 25 Mart tarihinde de Çin ABD’ye seslenerek askeri-biyolojik faaliyetlerine açıklık getirmesini istemişti.



Çin Savunma Bakanlığı söz konusu tarihte yayınladığı bir bildiride ABD’nin askeri-biyolojik faaliyetlerine ilişkin “Washington’un ülke dışındaki askeri-biyolojik faaliyetlerine dair açıklamada bulunması ve konuyla ilgili farklı açıklardan gerekli araştırmaların yapılmasını kabul etmesi gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.











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