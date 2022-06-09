Beşşar Esad: İmkanlarımızın el verdiği her yerde Türk Ordusu ile savaşacağız

Rusya Devlet Televizyonu'na konuşan Esad, ''Türk Ordusu'nun Suriye Ordusu'nun bulunduğu yerlere saldırması durumunda kendimizi savunacağız ancak Suriye Ordusu ülkenin tümüne egemen değil'' diye belirtti.

2 yıl önce Türkiye ve Suriye Ordularının doğrudan savaştığını dile getiren Esad, Suriye Ordusu'nun o dönem Suriye topraklarındaki bazı Türk mevzilerini hedef aldığını belirterek, ''Bu imkanın olmadığı takdirde halk direnişi devreye girecek'' diye açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, TSK'nin Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde bir 'güvenli bölge' oluşturmak için Suriye topraklarına operasyon başlatacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyine topçu atışları ve operasyonları ile Ankara destekli silahlı grupların hareketlenmesi sonucu birkaç kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklanmıştı.

Hürriyet Gazetesi ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bu hafta askeri harekat yapmasının beklendiğini ve bölgedeki askeri hareketliliklerin arttığını bildirdi.

TSK 2016 yılından beri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı adlı iki harekatla Afrin dahil Suriye topraklarından 4 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol altına almıştır.

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