Maduro: İran ile Venezuela, Amerikan hegemonyasının olmadığı yeni bir dünya oluşturuyor

İran Devlet Televizyonu'nn İspanyolca yayın yapan kanalı Hispan TV'ye mülakat veren Maduro, İran ile ülkesinin Amerikan imparatorluğunn hegemonyasının olmayacağı yeni bir dünyanın ön cephesinde olduğunu belirterek, ''Devrim liderleri, insanoğlunda beliren değişikliklerin belirtileri hakkında çok uyanık olmalı ve şimdiki dönem, güçlerin hegemonyasının azaldığı dönem olarak karşımıza çıkıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'a yaptığı ziyaretin öneminden bahseden Maduro, ''İkili ilişkiler son 20 yıllarda derin boyutlara ulaşmış ve kardeşlik ve ortak çıkarlar ile çabaların doğumuna sebebiyet vermiştir. Tahran-Karakas ilişkileri, zor dönemde karşılıklı dayanışma ve destek modeli gibidir. İran tarafından 2020 yılında Venezuela'ya benzin taşıyan gemilerin korona salgını ile Amerikan ambargolarının zor koşullarında gönderilmesi, İran'ın yardımlarından örneklerdi'' diye belirtti.

Bu gemilerin mürettebatının Amerika'nın açık sularda onları alıkoyacağı tehdidi ile karşılaştıklarına işaret eden Maduro, ''Bu benzin yükü, Venezuela'nın petrol sanayisinin canlanmasına ve güçlenmesine neden oldu'' diye konuştu.

Bugün Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geleceğine değinen Maduro, bu görüşmede iki ülkenin 20 yıllık kapsamlı işbirliği yol haritasının tartışılacağını kaydetti.

Tahran-Karakas arasında turizmin canlandırılması için haftalık doğrudan uçak seferlerinin düzenleneceğine değinen Maduro, İran'ın Venezuela'nın gıda sektörüne yatırım yapmasını sıcak karşıladıklarını dile getirdi'.

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