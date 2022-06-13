Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı her yıl 'Dünya Yabancı Yatırımı' adlı raporları ile çeşitli ülkelerdeki yabancı yatırım sürecini inceler ve ülkelerdkei doğrudan yabancı yatırım verilerini paylaşır.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı bu raporu resmi olarak açıklamadan birkaç gün önce onu özel olarak bazı kişi ve kurumlara sunar ve onların da dünya çapında UNCTAD raporunun resmi olarak açıklamasından önce raporu yayınlamamaları gerekiyor. Fras Haber Ajansı bu rapora ulaşarak, içeriğinin şöyle olduğun yazdı:

2021 yılında İran'a yapılan doğrudan yabancı yatırımda yüzde 6 artış

Rapora göre 2021 yılında İran'a yapılan doğrudan yabancı yatırım, bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 1 milyar 425 milyon dolara yükseldi.

2020 yılında yatırım miktarı 1 milyar 342 milyon dolardı. Böylece doğrudan yabancu yatırım 2021 yılında yüzde 6.8 oranında artmış durumda.

İran'a yapılan yabancı yatırım 2020, 2019 ve 2018 yıllarında sırasıyla yüzde 11, yüzd 36.4 ve yüzde 30 düşüş kaydetmişti.

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