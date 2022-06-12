İran Yapımı Petrol Tankerinin Venezuela İçin Üretilmesi Direniş Ekonomisinin Faydalı Olduğunu Kanıtlıyor

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Venezuelalı Mevkidaşının da katılımıyla düzenlenen İran’ın bu ülkeye kendi yapımı olan 113 bin tonluk petrol tankeri teslim etmesi münasebetiyle dün düzenlenen törende “İran’ın ve Venezuela’nın düşmanları birçok kısıtlama uygulayıp zalim yaptırımlarla bu iki ülkenin hür milletinin gelişim yolunu engellemeye çalışmasına rağmen İranlı mühendisler ve gemi sanayisinin ürettiği 113 bin tonluk petrol tankerinin Venezuela’ya teslim edilmesi, İran’ın dünyaya teknik ve mühendislik hizmetleri sunmaktaki gücü ve potansiyelinin bir göstergesi olmanın yanı sıra direniş ekonomisi modelinin başarısını kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi konuşmasının devamında “Petrol tankerinin yapımı ve teslimatı Venezuelalı teknik ve mühendislik ekibi tarafından da onaylandı. Söz konusu petrol tankeri Venezuela hükumetinin deniz taşımacılığındaki bağımsızlık hedefine ulaşması için yardımcı olmasının yanı sıra, bir kez daha devrimci ve mücadeleci milletler ve hükumetlerin iradesi ve birliğinin ABD’nin yaptırımlarından çok daha güçlü olduğunu göstermiş oldu.” şeklinde konuştu.



Ayetullah Reisi Tahran’da düzenlenen Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun da bulunduğu söz konusu törende “Öte yandan iki tamamlayıcı ekonomi ve birbirinin destekleyicisi olan İran ve Venezuela temin zincirlerini tamamlayarak kendi milletlerinin refahı doğrultusunda hareket edebilecek. Bu tür ortak işbirliği gelişmekte olan tüm bağımsız ülkeler için uygun bir örnek olarak işbirliğiyle büyük işlerin gerçekleşebileceğini gösteriyor.” dedi.



İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi “İki petrol tankeri daha üretim aşamasında. Söz konusu tankerlerin de yakın bir zamanda hazırlanmasını ve Venezuela’ya teslim edilmesini umuyorum.” açıklamasında bulundu.



Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro: İran 21. Yüzyılın Yeni Doğmuş Güçlerinden Biridir



Venezuela Cumhurbaşkanı da söz konusu törende İran’ın ürettiği petrol tankerini överek “800 bin varil kapasitesi olan söz konusu gemiyi gördükten sonra aklımdan geçen ilk şey, sevilen liderimiz Komutan Chavez’in yüzüydü. Eminim onun ruhu şu an nerede olursa olsun eminim ki mutluluktan gülümsüyor.” ifadelerini kullandı.



Nicolas Maduro açıklamasının devamında “Venezuela Resmi Petrol Şirketi için petrol tankeri üretmek, Komutan Chavez’in ülkemizin petrol sanayisini geliştirme doğrultusundaki programlarındandı. O böylece ülkemizin petrol sanayisini tüm dış saldırılara karşı bağımsız hale getirmeyi hedefliyordu.” dedi.



Venezuela Cumhurbaşkanı “Bu modern ve güçlü gemiyi üretmek, İran İslam Cumhuriyeti’nin sanayi alanındaki yüksek, olağanüstü ve takdire şayan gücü ve potansiyelinin bir göstergesidir. İran 21. yüzyılda doğmuş olan güçlerden biridir. Bu geminin üretilmesi de söz konusu gücün pratik ve somut göstergelerinden biri.” şeklinde konuştu.



Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro İranlı Mevkidaşı Ayetullah Reisi’ye kendi milleti tarafından teşekkür ederek söz konusu petrol tankerinin büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.









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