Tahran-Karakas ilişkileri stratejik boyutta

Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, ''Beyaz Saray Sözcüsünün İran'a karşı maksimum baskı politikasının yenilgiye uğradığını açıklaması, İran halkının örnek direnişini göstermekle birlikte ABD'nin hezimete uğradığını gözler önüne sermektedir'' diye belirtti.

İran-Venezuela ilişkilerinin stratejik boyutta olduğuna dikkati çeken Reisi, ''İki ülke arasında imzalanan 20 yıllık işbirliği anlaşması da bu kararlılığın kanıtıdır'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın dış politikasında daima bağımsız ülkelerle ilişkilere önem verdiğini belirten Reisi, Venezuela'nın emperyalizme karşı direndiğini ve örnek bir direniş sergilediğini ifade etti.

İran'a karşı geçtiğimiz 43 yılda yapılan tehdit ve yaptırımların çok olmasına rağmen, bunları fırsata dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Reisi, ''Venezuela da zor yıllardan geçti, ancak bu ülke ile halkının iradesi, düşmana karşı direnmekti ve bu doğrultuda hareket etmişlerdir'' diye konştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Savunma, petrol ve petrokimya başta olmak üzere tüm alanlarda İran ile yakın işbirliği içerisindeyiz ve 18 Temmuz'dan itibaren Tahran-Karakas arasında doğrudan uçak seferlerinin düzenlenmesini öngörüyoruz'' dedi.

Maduro, ''Bu uçuşla iki ülke arasındaki turizm rotası açılabilir, zira Venezuela eşsiz doğaya sahip'' diye açıkladı.

İran ve Venezuela Cumhurbaşkanları, ortak basın toplantısından önce İran-Venezuela 20 yıllık kapsamlı stratrejik işbirliği anlaşmasına imza attı.

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