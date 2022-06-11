Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun resmi karşılanma töreni

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün sabah saatlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere Tahran'a gelen Venezuelali meslektaşı Nicolas Maduro'yı Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Kameraman: Muhammedrıza Alimededi
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