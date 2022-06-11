İran ve Venezuela'nın deneyimi, ABD'nin baskılarına karşı zafer yolunun direnişten geçtiğini gösterdi

Venezuela halkı ile devletinin ABD'nin kapsamlı ve hibrid savaş kampanyasına karşı zaferine işaret eden Ayetullah Hamanei, ''Sizin ve Venezuela halkının direniş çok değerlidir, zira bir millet ile liderlerinin değeri ve liyakatini artırıyor ve bugün ABD'nin Venezuela'ya karşı bakış açısı, geçmişten farklıdır'' diye belirtti.

İran'ın son yıllardaki bilimsel ve teknolojik başarıları ile girişimlerine dikkati çeken Ayetullah Hamanei, ''Bu büyük adımlar, İran halkına en ağır baskı ve ambargoların uygulandığı ve dayatıldığı bir dönemde atıldı. Amerikalılar uyguladıkları ağır koşullara maksimum baskı adını verdi. Ancak İran halkının direnişi, maksimum baskı politikasını hezimete uğrattı, öyle ki ABD'nin üst düzey yetkililerinden biri geçenlerde bu politikaya 'rezilce yenilgi' adını koydu'' diye konştu.

İran ve Venezuela halklarının direniş ve başarısının sonucu, baskılara karşı tek çıkar yolunn direniş olduğun kanıtlandığını dile getiren Ayetullah Hamanei, ''İran ve Venezula devletleri arasındaki işbirliği güçlenmelidir. 20 yıllık kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması da uygulanıp sonuçlanmalıdır. İki ülke arasındaki yakınlığın başka iki ülke arasında benzeri görülmedi ve İran İslam Cumhuriyeti, riskli dönemlerde risk alarak dostlarının elinden tuttuğuu gözler önüne sermiştir'' değerlendirmesinde bulundu.

Devrim Lideri, Maduro'nun Siyonizm karşıtı duruşuny da takdir ederek, ''Sizin İsrail rejimine karşı tavrınız, çok doğru ve cesurcaydı'' diye ekledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Venezuela'nın ABD karşısında zorlu mücadelesinde bu ülkeye verdiği desteği takdir ederek, ''Siz Venezuela çok zor durumdayken ve hiçnir ülke bize yardım etmezken, öncü oldunuz ve bu koşulları atlatmamız için katkı sağladınız'' diye konuştu.

Bu ülkenin son yıllardaki çok zor ekonomik koşullardan geçtiğine dikkati çeken Maduro, ''Dediğiniz gibi Amerikalılar ülkemize karşı aşamalı ve çok boyutlu bir savaşa girişti, ancak biz direnişle ve ambargoların bize sunduğu fırsatlarla ABD'nin saldırısına karşı kapsamlı mücadeleye başladık ve halihazırda durumumuz, birkaç yıl öncesinden daha iyidir'' değerlendirmesinde bulundu.

Tahran ile Karakas arasındaki işbirliği anlaşmaların imzalandığına atıfta bulunan Maduro, ''İran'la başta bilim ve teknoloji olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğimizin yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca Filistin konusu da bize göre kutsal bir insanlık konusudur. Bu yüzden İsrail rejiminin Mossad aracılığıyla Venezuela'ya karşı sürekli komplo içerisindedir diye düşünüyoruz'' diye ekledi.

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